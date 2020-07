Coronavirus, in migliaia alla Fiera di Roma per il test d’ingresso a Medicina: polemiche per gli assembramenti (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono in migliaia i candidati che si sono presentati questa mattina, 31 luglio, alla Fiera di Roma per i test di ammissione alla facoltà di Medicina del Campus Biomedico. Per loro ci sono state diverse ore di attesa prima di iniziare la prova, ore in cui i candidati sono rimasti nel lungo tunnel di accesso alla Fiera; luogo dove, proprio per l’alto numero di persone, non era possibile mantenere la distanza di sicurezza anti-Covid. Come mostrano alcune immagini, infatti, gli aspiranti studenti di Medicina sono stati immortalati ammassati nel tunnel e in tanti non indossano la mascherina. Ad aver scattato le foto gli stessi studenti, denunciando l’impossibilità di rispettare le regole del ... Leggi su tpi

