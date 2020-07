Coronavirus in Italia, ultime notizie. Marche, 45 giorni senza vittime. Roma, test sierologici anche in stazione bus Anagnina (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 247.158 persone, provocando 35.132 morti. La curva epidemica è in ribasso rispetto al picco raggiunto tra marzo e aprile, ma il Covid-19 continua a registrare numeri crescenti in altre parti del mondo, in primis Usa e Brasile (qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo). Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, venerdì 31 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,15 – Roma, test ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - DPCgov : ???????? #30luglio Destinazione #Albania! Durante la fase critica del #coronavirus l’Albania ha messo a disposizione de… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 386 nuovi casi e altri tre decessi #coronavirus - noitre32 : RT @claudio_2022: Allarme dal veneto. Il più grande focolaio di coronavirus d'Italia a Treviso. Complessivamente sono 129 su 293 testati, i… - Gianluc68325330 : RT @francescatotolo: Aumento esponenziale dei contagi da #coronavirus in Italia: certo solo oggi 129 positivi in un centro di accoglienza #… -