Coronavirus in Italia oggi: i dati del bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 31 luglio 2020) La situazione del Coronavirus oggi in Italia secondo i numeri della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute: ieri 386 nuovi positivi, oggi sono 379. I morti sono 9. oggi è Zaia in persona ad annunciare i dati per il Veneto: sono 117 in più nelle ultime 24 ore i casi di positività, riconducibili al focolaio che si è aperto al Centro di accoglienza di Casier nel Trevigiano. Le persone in isolamento sono 3.740, 136 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 117 (31 positivi, i restanti negativi), in terapia intensiva restano 6 persone e i morti sono cresciuti di una unità rispetto a ieri (il totale è di 2.074). I ... Leggi su nextquotidiano

