Coronavirus in Italia, arriva l'ordinanza: Algeria eliminata dai paesi a rischio, da lì si può entrare in Italia (Di venerdì 31 luglio 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che conferma la misura della quarantena per un periodo di 14 giorni per chi è stato in Romania e Bulgaria, come previsto per tutti i paesi extra Ue ed extra Schengen. Come afferma il ministro, nell'ordinanza si elimina dalla lista dei paesi extra UE l'Algeria: seppur con disposizione di quarantena i cittadini possono entrare in Italia senza avere comprovati motivi di urgenza. Ho firmato l'ordinanza che conferma la misura della quarantena di 14 giorni per chi è stato in Romania e Bulgaria, come… Gepostet von Roberto Speranza am Freitag, 31. Juli 2020 Coronavirus in Italia, arriva ...

