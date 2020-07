Coronavirus in Campania, nuova ordinanza di De Luca: supermulte, documenti al ristorante e tamponi (Di venerdì 31 luglio 2020) Con l'ordinanza n.64, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca e in corso di pubblicazione oggi, si confermano, fino al 9 agosto 2020, salvo ulteriore proroga o modifica in... Leggi su ilmattino

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - fanpage : ULTIM'ORA È allarme Covid in Campania - chrcapuano : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e #Campania.… - ciolonap : Coronavirus, indice Rt sopra 1 in otto regioni: la Campania supera Lombardia e Piemonte, è terza in Italia -