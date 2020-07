Coronavirus, in Campania 9 nuovi positivi , un morto e 12 guariti (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono 9 i positivi in Campania secondo l’ultimo bollettino quotidiano dell’Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. I tamponi del giorno: 2.973 In Campania il totale dei positivi è di 4.999 su un numero complessivo di tamponi di 332.836. Viene segnalato il decesso di un uomo e quindi i morti in totale sono stati 435. 12 i guariti del giorno, in totale 4.169. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

