Coronavirus, il viceministro Sileri: “Nessuna preoccupazione per i nuovi casi. Dobbiamo riaprire e togliere il freno a mano” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il virus si è “spento”? “Dobbiamo capirci. Se vogliamo intendere che il virus circola pochissimo è vero. Spegnere completamente il virus, significa che abbiamo o un’immunità di gregge, ottenuta con il vaccino, oppure che il virus è mutato in una forma che lo rende insignificante dal punto di vista clinico. E non è così“: lo ha affermato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite alla trasmissione Omnibus su La7. “Non sono preoccupato dei 386 nuovi casi, perché sappiamo perfettamente che oltre 100 provengono da Treviso e sono una catena di contagio ben definito. E non sono d’accordo nel richiudere e fare un passo indietro, o fare una previsione di passo indietro in ... Leggi su meteoweb.eu

