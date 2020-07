Coronavirus, il New York Times elogia l’Italia: “Da paria a modello per USA ed Europa, ora molto lontani dallo stato di panico di marzo” (Di venerdì 31 luglio 2020) “L’Italia è passata dall’essere un paria globale a un modello, sebbene imperfetto, per il contenimento virale che dà lezione ai suoi vicini e agli Stati Uniti“. Lo si legge sul New York Times in una lunga corrispondenza da Roma su come il nostro Paese abbia affrontato l’epidemia di Coronavirus. “I suoi ospedali sono praticamente vuoti di pazienti Covid-19. I decessi giornalieri attribuiti al virus in Lombardia, la regione settentrionale che ha subito il peggio della pandemia, oscillano intorno allo zero. Il numero dei nuovi casi giornalieri è piombato ad “uno dei più bassi in Europa e nel mondo”, si legge nell’articolo, che cita Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus New New York, è morto Buddy: è il primo cane vittima del Coronavirus negli Stati Uniti Fanpage.it Coronavirus: Usa, superati i 4,5 milioni di contagiati

New York, 31 lug 22:36 - (Agenzia Nova) - Gli Stati Uniti registrano almeno 152.878 morti per Covid-19 su 4.536.240 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il pa ...

Coronavirus: Fauci, l'Ue ha fatto meglio degli Usa perché ha chiuso prima

New York, 31 lug 22:30 - (Agenzia Nova) - La "diversità di risposte" degli Stati Uniti ha ostacolato la capacità del paese di contenere la diffusione del Covid, ha detto Anthony Fauci, membro della ta ...

