Coronavirus, il ministro Spadafora: “Tifosi allo stadio? Ipotesi fuori dalla realtà. Sono preoccupato…” (Di venerdì 31 luglio 2020) Parola a Vincenzo Spadafora.Nel weekend è in programma la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie A. Il ministro per le politiche giovanili e lo Sport, intervistato ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', è tornato a parlare della possibilità di riaprire gli stadi ai tifosi in vista della prossima annata. Al momento, infatti, a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus, le gare vanno in scena a porte chiuse."La Serie A si chiuderà con il weekend e già questo mi sembra un grande successo. Siamo stati cauti e abbiamo fatto le cose con calma, riaprendo solo quando è stato possibile e non quando qualcuno ha provato a costringerci a farlo", Sono state le sue parole.Ipotesi STADI APERTI - "Ora, per settembre, speriamo si riparta ... Leggi su mediagol

Corriere : Bolsonaro: «Sono sotto antibiotici, ho la muffa nei polmoni». Positivi la moglie e un suo ministro - Corriere : Bolsonaro: «Sono sotto antibiotici, ho la muffa nei polmoni». Positivi la moglie e un ... - Giorgiolaporta : Ho visto la moglie di un vice Ministro alla Sanità grillino andare in giro per ospedali a vendere mascherine senza… - Mediagol : #Coronavirus, il #ministro Spadafora: “Tifosi allo stadio? Ipotesi fuori dalla realtà. Sono preoccupato…” - Mediagol : #Coronavirus, il ministro Spadafora: 'Tifosi allo stadio? Ipotesi fuori dalla realtà. Sono preoccupato...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro Bolsonaro, la moglie Michelle positiva al coronavirus Corriere della Sera Cambiano CIG, bonus, assunzioni e licenziamenti

28 Luglio 2020 Nel decreto di agosto c’è un corposo capitolo lavoro, con altre 18 settimane di cassa integrazione (che però diventa più selettiva), sgravi contributivi per le imprese che non utilizzan ...

Sanità, finanziamento di 2 miliardi dalla BEI per rinnovo ospedali

(Teleborsa) - Arrivano i primi 2 miliardi per la Sanità italiana. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha erogato un finanziamento che copre circa i due terzi di quanto previsto dal Dl Rilancio ...

28 Luglio 2020 Nel decreto di agosto c’è un corposo capitolo lavoro, con altre 18 settimane di cassa integrazione (che però diventa più selettiva), sgravi contributivi per le imprese che non utilizzan ...(Teleborsa) - Arrivano i primi 2 miliardi per la Sanità italiana. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha erogato un finanziamento che copre circa i due terzi di quanto previsto dal Dl Rilancio ...