Coronavirus, il governo vuole tenere il segreto sui verbali del Cts: “Danno concreto alla sicurezza”. Avvocati: “Gli italiani hanno diritto di sapere” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governo, tramite l’Avvocatura dello Stato, ha fatto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio che ha accolto l’istanza della Fondazione Einaudi per ottenere l’accesso agli atti del Comitato tecnico scientifico (Cts) in base ai quali sono stati adottati i decreti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus durante il lockdown. Secondo quanto scrive “Il Tempo”, sono 5 i verbali sotto osservazione relativi a riunioni tra il 28 febbraio e il 9 aprile, ciascuno dei quali contenente le varie posizioni del Cts che sono servite per i decreti. L’avvocatura dello Stato, nel suo ricorso contro la sentenza del Tar, parla di “danno concreto all’ordine pubblico e la sicurezza che la conoscenza dei verbali del Cts, ... Leggi su meteoweb.eu

Antonio_Tajani : Sono mesi che denunciamo il rischio di una seconda ondata di #coronavirus proveniente dal Sud del mondo. Ecco perch… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - VittorioSgarbi : #coronavirus Ci sono diverse verità, non solo una. C'e' quella di chi dice che nei nostri ospedali non c'è più il C… - DavidRo59411925 : RT @LunatiLuciano: I regali del governo di assassiniCoronavirus in Basilicata: scoperti tre nuovi casi di infezione - Basilicata24 https://… - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Il nuovo Dpcm slitta, confermate le restrizioni per il coronavirus. Speranza e gli esperti filogovernativi: 'Non possiamo a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus governo Coronavirus, Lombardia propone a Governo suo protocollo vendemmia askanews Coronavirus, Usa: oltre 1.300 morti in 24 ore

(Teleborsa) - Rimane critica la situazione negli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi, quasi 4,5 milioni, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 72.238 nuovi casi di Covid-19 e ...

Coronavirus mondo, record contagi in Iran, Vietnam e Messico. Nuove restrizioni a Manila

Il coronavirus non arresta la sua corsa. Anzi. Corre veloce. Dalla Filippine al Massico, aumentano i contagi. Il presidente filippino Rodrigo Duterte infatti, ha esteso le misure restrittive alla capi ...

(Teleborsa) - Rimane critica la situazione negli Stati Uniti, primo paese al mondo per numero di contagi, quasi 4,5 milioni, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 72.238 nuovi casi di Covid-19 e ...Il coronavirus non arresta la sua corsa. Anzi. Corre veloce. Dalla Filippine al Massico, aumentano i contagi. Il presidente filippino Rodrigo Duterte infatti, ha esteso le misure restrittive alla capi ...