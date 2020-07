Coronavirus, il bollettino di oggi: 379 nuovi contagi in 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus bollettino di oggi 31 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 379 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in leggera flessione rispetto a ieri quando erano stati 386; il conteggio totale sulla settimana precedente è in crescita e preoccupa. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 247.537. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 9, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.141. Il numero dei guariti di oggi sale a 199.974, 178 in più da ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia 77 nuovi casi e 4 morti Sono 77 i nuovi casi di Coronavirus registrati in ... Leggi su urbanpost

LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - SmorfiaDigitale : Coronavirus, bollettino di oggi 31 luglio. Toscana, 14 nuovi contagi - La Nazion... - zazoomblog : Coronavirus Italia bollettino Protezione civile oggi 31 luglio: morti contagi guariti - #Coronavirus #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, stabili i nuovi casi, aumentano i decessi

Solo la Valle d'Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ...

Coronavirus, 379 nuovi casi e 9 morti. Torna a salire il numero delle persone attualmente positive

Solo la Valle d’Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ...

Solo la Valle d'Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ...Solo la Valle d’Aosta fa segnare oggi zero contagi. Il totale dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sale così a 247.537. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In ...