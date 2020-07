Coronavirus, il bollettino di oggi 31 luglio: 379 contagi, 9 morti e 178 guariti. Rt sotto 1 ma casi in aumento (Di venerdì 31 luglio 2020) Ieri i nuovi positivi erano stati 386 e 3 le vittime. In totale le vittime da inizio emergenza sono state 35.141. Il report minstero della Salute-Iss: "Ci sono segnali che richiedono una particolare attenzione". Aifa autorizza i test del vaccino italiano ReiThera.... Leggi su repubblica

Bollettino coronavirus Ministero della Salute, dati di oggi venerdì 31 luglio: +379 casi e 9 morti, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia Continuano a crescere i casi di contagio di coronavir ...

Coronavirus in Calabria: 4 nuovi contagi, gli attualmente positivi salgono a 97

Sono quattro i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione con il bollettino di oggi, venerdì 31 luglio. Di questi quattro, uno è stato individuat ...

