Coronavirus, il bollettino del 31 luglio – I numeri in Italia ed in Campania (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino del 31 luglio – Un morto in Campania nelle ultime 24 ore La Protezione Civile ha diramato il bollettino ufficiale nazionale della giornata odierna. In … L'articolo Coronavirus, il bollettino del 31 luglio – I numeri in Italia ed in Campania proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - rep_milano : Coronavirus, il bollettino del 31 luglio in Lombardia: 77 nuovi contagiati, 4 morti [di ALESSANDRA CORICA] [aggiorn… - farmaciaelifani : Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 luglio: 247.158 casi positivi e 35.132 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport LIVE – Bollettino oggi, venerdì 31 luglio: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA)

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di venerdì 31 luglio. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo ...

Coronavirus, stabili i nuovi casi, aumentano i decessi

AGI - Rimane stabile la curva epidemica in Italia dopo i forti rialzi dei giorni scorsi. Oggi 379 casi, in lievissimo calo dunque rispetto ai 386 di ieri. Rimangono distribuiti su quasi tutta la Penis ...

Il live e la diretta scritta dei contagi aggiornati in Italia, nella giornata di venerdì 31 luglio. Nuovi focolai in Italia, seppur la situazione si presenti sostanzialmente stabile da parecchio tempo ...AGI - Rimane stabile la curva epidemica in Italia dopo i forti rialzi dei giorni scorsi. Oggi 379 casi, in lievissimo calo dunque rispetto ai 386 di ieri. Rimangono distribuiti su quasi tutta la Penis ...