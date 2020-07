Coronavirus, i vertici mondiali della sanità avvertono: “I giovani devono prendere precauzioni come gli altri” (Di venerdì 31 luglio 2020) Esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità avvertono che i picchi nella trasmissione del Coronavirus in un certo numero di paesi sono guidati dai giovani, che “devono prendere le stesse precauzioni per proteggersi e proteggere gli altri”, afferma il capo dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa virtuale a Ginevra. L'articolo Coronavirus, i vertici mondiali della sanità avvertono: “I giovani devono prendere precauzioni come gli altri” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

comis_william : @Adnkronos È gia successo in Emilia Romagna con Venturi, che hanno promosso sul campo perché Donini aveva preso il… - GiornaleBio : Coronavirus e test sierologici, indagati i vertici del San Matteo e di Diasorin. Perquisizioni in ospedale - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, inchiesta sui test sierologici: indagati i vertici di San Matteo e Diasorin - LuciaLaVita1 : RT @FBigliardo: ?? #Lombardia, 8 indagati ai vertici del Policlinico #Pavia e la multinazionale Diarison per l'appalto sui test sierologici… - Sabina1956 : RT @FBigliardo: ?? #Lombardia, 8 indagati ai vertici del Policlinico #Pavia e la multinazionale Diarison per l'appalto sui test sierologici… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus vertici Coronavirus, i vertici mondiali della sanità avvertono: “I giovani devono prendere precauzioni come… Il Fatto Quotidiano Lesbo, centro isolamento Covid chiuso. Msf: “Rischiano 15000 migranti”

“Siamo stati costretti a chiudere il centro di isolamento per il Covid19 sull’isola di Lesbo” è l’allarme lanciato ieri 30 luglio da Medici senza Frontiere riguardo la chiusura del centro che previene ...

I medici del Cutroni Zodda scrivono ad ASP e Regione: “Risolvete le criticità del presidio”

Un nutrito gruppo di dirigenti medici dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto ha scritto una lettera per segnalare, in uno spirito costruttivo e di collaborazione, le criticità riscon ...

“Siamo stati costretti a chiudere il centro di isolamento per il Covid19 sull’isola di Lesbo” è l’allarme lanciato ieri 30 luglio da Medici senza Frontiere riguardo la chiusura del centro che previene ...Un nutrito gruppo di dirigenti medici dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto ha scritto una lettera per segnalare, in uno spirito costruttivo e di collaborazione, le criticità riscon ...