Coronavirus, i dati: nelle ultime 24 ore 379 nuovi casi e 9 morti. (Di venerdì 31 luglio 2020) Sono 379 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Un dato in linea con quello di ieri, quando erano stati registrati 386 nuovi contagi, un terzo dei quali però in un centro d’accoglienza in Provincia di Treviso. Rispetto a 24 ore fa, invece, sono aumentati i decessi: 9 contro i 3 di ieri, che portano il totale delle vittime a 35.141. Con 8.348 tamponi effettuati, sono 77 i nuovi casi positivi registrati in Lombardia (di cui 25 ‘debolmente positivì e 24 a seguito di test sierologici), ieri erano 46. Sette persone sono ricoverate in terapia intensiva (sei meno di ieri), 148 negli altri reparti (-3). E’ invece aumentato il numero di decessi, 4, che porta il totale complessivo a 16.806. La maggior parte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - fattoquotidiano : Coronavirus – I dati, impennata di nuovi casi: 386 in un giorno (un terzo in Veneto) ma 5mila tamponi in più rispet… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: Covid, perché il governo vuole tenere segreti gli atti del Comitato tecnico scientifico? Per nascondere i veri dati de… - ClaudioDeglinn2 : Covid, perché il governo vuole tenere segreti gli atti del Comitato tecnico scientifico? Per nascondere i veri dati… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Lombardia, nelle ultime 24 ore 77 contagi da Coronavirus e 4 morti: 20 i casi a Milano

A questi dati si aggiungono i nuovi casi positivi che sono 77, dei quali 24 a seguito di test sierologici e 25 considerati "debolmente positivi". I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati ...

Coronavirus, i ricercatori russi annunciano: “L’acqua può debellare il virus in 72 ore”

Secondo uno studio condotto da scienziati russi, l’acqua avrebbe effetti distruttivi nei confronti del coronavirus in sole 72 ore. La resilienza del virus dipende direttamente dalla temperatura dell’a ...

A questi dati si aggiungono i nuovi casi positivi che sono 77, dei quali 24 a seguito di test sierologici e 25 considerati "debolmente positivi". I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati ...Secondo uno studio condotto da scienziati russi, l’acqua avrebbe effetti distruttivi nei confronti del coronavirus in sole 72 ore. La resilienza del virus dipende direttamente dalla temperatura dell’a ...