Coronavirus, i club non rispettano il protocollo: campionato annullato (Di venerdì 31 luglio 2020) Il campionato zambiano si ferma. L’associazione calcistica nazionale (FAZ) ha dichiarato che terminerà la sua stagione il 6 agosto, poche settimane dopo il suo riavvio, a causa della mancata adesione dei club ai protocolli Covid-19. Saranno giocate, dunque, solo altre due giornate e poi il campionato sarà definitivamente annullato. “Sfortunatamente, nonostante si siano tutti registrati per osservare le linee guida fornite dal Ministero della Salute, i livelli di conformità della maggior parte dei club non sono stati soddisfacenti”, ha dichiarato la Federcalcio zambiana in una nota. “Tra le violazioni rilevate l’incapacità di gestire l’isolamento di giocatori e funzionari che si sono dimostrati positivi, … ... Leggi su calcioweb.eu

