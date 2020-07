Coronavirus, Gdf sequestra 34 mila mascherine: scandalo nel Veneto (Di venerdì 31 luglio 2020) La Gdf sequestra ben 34 mila mascherine in relazione alla vicenda del Coronavirus. Colpito tutto il Nord Italia, con il Veneto al centro dello scandalo Corposo e massiccio intervento della Guardia di Finanza Italiana. A tornare al centro dello scandalo è il Coronavirus. O meglio: coloro che ci lucrano e ci speculano sopra, sotto, intorno e da tutti i lati possibili. Ad intervenire è stata soprattutto la Gdf di Rovigo che all’alba di stamane ha sequestrato ben 34 mila mascherine. Uno strumento che ormai sappiamo tutti essere al centro del nostro quotidiano. Diventata indispensabile per presidiare o entrare in ambienti chiusi. Eppure c’è chi ancora oggi prova a guadagnarci ... Leggi su bloglive

DPCgov : ???????? #30luglio Destinazione #Albania! Durante la fase critica del #coronavirus l’Albania ha messo a disposizione de… - ItalyinALB : ???? e ???? unite nel fronteggiare l’emergenza #Covid19. Arrivato #oggi a Tirana un team di sette medici e infermieri.… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Gdf di Rovigo sequestra 34mila mascherine #rovigo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Gdf di Rovigo sequestra 34mila mascherine #rovigo - BianchiLuigia : RT @DPCgov: ???????? #30luglio Destinazione #Albania! Durante la fase critica del #coronavirus l’Albania ha messo a disposizione dell'Italia pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gdf Coronavirus, Gdf di Rovigo sequestra 34mila mascherine TGCOM Coronavirus, Gdf di Rovigo sequestra 34mila mascherine

La guardia di finanza di Rovigo ha sequestrato 34mila mascherine in un'operazione che ha interessato oltre la provincia polesana anche quelle di Venezia, Padova, Verona, Perugia, Udine, Treviso, ...

Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa

Nuovi sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati una cinquantina di persone a bordo di quattro barchini. Due imbarcazioni sono approdate direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale. Mentre in mare ...

La guardia di finanza di Rovigo ha sequestrato 34mila mascherine in un'operazione che ha interessato oltre la provincia polesana anche quelle di Venezia, Padova, Verona, Perugia, Udine, Treviso, ...Nuovi sbarchi a Lampedusa dove sono arrivati una cinquantina di persone a bordo di quattro barchini. Due imbarcazioni sono approdate direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale. Mentre in mare ...