Coronavirus, gatto risultato positivo al tampone: è il primo. (Di venerdì 31 luglio 2020) Notizia certificata e riportata da IlMeteo.it Nel Regno Unito è stato registrato il primo gatto positivo al Coronavirus e si ritiene che sia stato contagiato dal suo proprietario, anch’esso infetto. Attualmente, tutti e due stanno bene, sono perfettamente guariti e non vi è stata alcuna trasmissione verso altri animali o persone. (Continua...) Secondo Yvonne Doyle, direttore medico del Public Health England, questo caso suggerisce che l'infezione si sia propagata dall'uomo all'animale e non viceversa, fatto finora mai comprovato in maniera scientifica. Inoltre, il capo veterinario Christine Middlemiss, ha spiegato che l'infezione da COVID-19 negli animali è un evento piuttosto raro e di solito ... Leggi su howtodofor

infoitinterno : CORONAVIRUS: PRIMO GATTO positivo al COVID-19. Ecco DOVE è accaduto e da CHI è stato CONTAGIATO - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: #PRIMO #GATTO positivo al #COVID-19. Ecco DOVE è accaduto e da CHI è stato #CONTAGIATO - GisellaPagano : Coronavirus, nel Regno Unito primo caso di gatto positivo: è stato contaminato dal proprietario - mazzettam : Mi è semblato di vedele un gatto. #Bolsonaro #sbronzitutti #coronavirus - RobertoZucchi11 : @rickshady @gu3rrat0 @fdragoni Non importa il colore del gatto, ma che il gatto acchiappi il topo. In assenza di un… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus gatto CORONAVIRUS: PRIMO GATTO positivo al COVID-19. Ecco DOVE è accaduto e da CHI è stato CONTAGIATO iLMeteo.it Superati di nuovo i 200 casi

La soglia dei 200 contagi quotidiani in Svizzera è stata superata per il secondo giorno consecutivo oggi, venerdì. Sono stati annunciati 220 nuovi casi, dopo i 220 della vigilia e i 193 di mercoledì).

Internazionali a porte chiuse (Viggiani). Spalti chiusi al Foro (Carotenuto). Barty in...

Internazionali BNL d’Italia, c’è un problema! Il Comitato Tecnico Scientifico ha respinto le linee guida definite dalla Federtennis per l’ammissione del pubblico in occasione del torneo romano (sposta ...

La soglia dei 200 contagi quotidiani in Svizzera è stata superata per il secondo giorno consecutivo oggi, venerdì. Sono stati annunciati 220 nuovi casi, dopo i 220 della vigilia e i 193 di mercoledì).Internazionali BNL d’Italia, c’è un problema! Il Comitato Tecnico Scientifico ha respinto le linee guida definite dalla Federtennis per l’ammissione del pubblico in occasione del torneo romano (sposta ...