Coronavirus, Galli: «Gli sbarchi? Abbiamo ancora molto più virus che circola tra gli italiani di quanto ne arrivi da fuori» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Il Coronavirus arriva dai barconi? Dai migranti? Dagli sbarchi? No, per Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano. «Abbiamo ancora molto più virus in casa, che circola tra gli italiani, di quanto ne sta arrivando da fuori», spiega fugando i tanti dubbi che stanno montando in questi giorni di polemica sul tema immigrazione, rispondendo su SkyTg24 proprio a una domanda sul paventato pericolo di ingresso del virus dai barconi. «È un discorso che ha poco senso, serve essere capaci di stabilire presidi di sorveglianza con ... Leggi su open.online

