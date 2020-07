Coronavirus, Fondazione Einaudi: “Il 10 settembre si decide sui verbali secretati del Comitato tecnico scientifico, battaglia intrapresa per il diritto alla conoscenza” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Consiglio di Stato ha sospeso l’effetto della sentenza del Tar Lazio che consentiva l’accesso ai verbali secretati del Comitato tecnico scientifico sull’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Decreto emanato oggi ha sospeso l’esecutorieta’ della sentenza impugnata fino alla discussione collegiale, che e’ stata fissata per il prossimo 10 settembre. A presentare ricorso contro la decisione del Tar del Lazio, che aveva accolto l’istanza della Fondazione Luigi Einaudi, e’ stato il Governo. Lo spiega la Fondazione in una nota. “Il Consiglio di Stato ha sostanzialmente confermato la bonta’ delle ragioni esposte dai giuristi della ... Leggi su meteoweb.eu

