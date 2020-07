Coronavirus, Fais (Iss): «Prolungare lo stato di emergenza è una buffonata. Pericoloso governare con la paura» (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (31 luglio)Stefano Fais è un dirigente dell’Istituto superiore di sanità: svolge ricerche nel dipartimento di Oncologia molecolare e, per otto anni, è stato direttore del reparto Farmaci antitumorali, sempre all’Iss. La sua posizione sulla pandemia da Coronavirus va controcorrente rispetto a quella della maggior parte dei colleghi dello stesso Iss. «La decisione di Prolungare l’emergenza non ha motivazioni reali legate al virus, ma è politica», ha ribadito il medico in un’intervista ad Affari italiani, dopo che aveva definito la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre, voluta dal governo Conte, «una ... Leggi su open.online

