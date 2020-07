Coronavirus e nuovo protocollo Fidal: le gare si potranno fare così (Di venerdì 31 luglio 2020) Runner alla ricerca della normalità, orfani di gare e maratone, italiane o straniere che siano. Migliaia gli eventi annullati, dalla maratna di New York a quella di Berlino, ma anche in Italia ... Leggi su corrieredellosport

RegLombardia : #LNews Anche oggi nessun decesso in Lombardia e forte incremento dei guariti (+616). Inoltre, in provincia di Lod… - ilpost : A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da… - SkyTG24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Gran Bretagna per 4 milioni di persone - yuna_hikari : RT @ilpost: A #Treviso, in un centro di accoglienza per migranti 133 persone sono risultate positive al tampone, ma sono lì da tempo e non… - laGigogin : RT @NapoliToday: #Cronaca Massa Lubrense, un nuovo positivo dopo i tre camerieri di un noto ristorante -