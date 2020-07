Coronavirus, di nuovo obbligo mascherine all’aperto nel Salernitano (Di venerdì 31 luglio 2020) Coronavirus, di nuovo obbligo mascherine all’aperto nel Salernitano. A causa del rischio assembramenti in estate molti piccoli e popolosi centri della Campania stanno riattivando l’obbligo della mascherina all’aperto contro il Coronavirus. Oggi tocca a Baronissi (Salerno) dove il sindaco Valiante ha emanato una nuova ordinanza: “Dobbiamo impedire alla curva del contagio di tornare a crescere”. obbligo di mascherine all’aperto e si ritorna punto e capo in alcuni comuni della Campania. È accaduto a Cicciano, nel Napoletano e poi sull’isola di Capri. Oggi anche a Baronissi, popoloso centro in provincia di Salerno, il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto ... Leggi su limemagazine.eu

