Coronavirus, De Luca verso una nuova ordinanza: carta d’identità per chi va al ristorante (Di venerdì 31 luglio 2020) Potrebbero arrivare nuove ordinanze per quanto riguarda la gestione dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Coronavirus, un’emergenza che non ha mai smesso di essere tale e verso la quale sembra si sia diffusa un’insana disattenzione. Il ritorno alla normalità non ha infatti non si può tradurre nella sconfitta di un virus che, numeri alla mano nei bollettini della Protezione Civile di queste settimane, continua a diffondersi. Tra le Regioni italiane che potrebbero adottare nuovi sistemi di sicurezza per contenere il virus c’è la Campania con l’annuncio di Vincenzo De Luca. Campania verso due nuove ordinanze anti-Covid Il virus è vivo e vegeto, lo dice il presidente del Gimbe ma lo confermano anche studiosi e medici: il Coronavirus ... Leggi su thesocialpost

