Coronavirus, De Luca, ipotesi obbligo carta d'identità al ristorante. (Di venerdì 31 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in visita all'ospedale modulare Covid in corso di realizzazione a Caserta, 18 aprile 2020. ANSA/ CIRO FUSCO 'Noi stiamo valutando due altre ... Leggi su gazzettadinapoli

VittorioSgarbi : #coronavirus Caro De Luca, pretendo verità, anche da te. Studiosi ignorati in nome della politica.… - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca annuncia altre ordinanze: “Controlli sierologici su pullman dall’Est Europa e carta d’identità… - repubblica : De Luca contro i 'negazionisti' del Covid: 'Irresponsabili' - Barbarella2323 : RT @Arianna5422: #Coronavirus, #Vincenzo De Luca, troppi irresponsabili in giro: valutiamo nuove misure per intensificare i controlli Ok d… - Mirandola59 : RT @MPenikas: FQ: Coronavirus, De Luca annuncia altre ordinanze: “Controlli sierologici su pullman dall’Est Europa e carta d’identità nei… -