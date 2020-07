Coronavirus, De Luca: “In Campania più controlli sugli arrivi in pullman, obbligo di carta d’identità al ristorante” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Dobbiamo tenere gli occhi aperti, fare attenzione. Stiamo valutando quotidianamente la situazione che non è drammatica, a condizione che ci sia senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini. C’è stato un rilassamento preoccupante e grave in queste settimane e in questi mesi e così rischiamo di non arrivare neanche a settembre“: lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “E’ evidente che se non scatta un nuovo senso di responsabilità da parte dei cittadini il lavoro fatto rischia di essere pregiudicato. L’appello che faccio è questo: mascherine sempre, se passeggi da solo non c’è problema ma se c’è un assembramento ti devi mettere questa benedetta mascherina. E’ l’unica forma di prevenzione che ... Leggi su meteoweb.eu

