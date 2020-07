Coronavirus, De Luca annuncia altre ordinanze: “Controlli sierologici su pullman dall’Est Europa e carta d’identità nei ristoranti” (Di venerdì 31 luglio 2020) In arrivo altre ordinanze restrittive per la Regione Campania, così come annunciato dal presidente Vincenzo De Luca che, nella sua consueta informativa su Facebook, ha stigmatizzato quanto avvenuto in un ristorante della fascia costiera: “Abbiamo individuato un positivo e abbiamo chiesto al ristorante in questione i numeri di telefono di coloro che in quella serata erano stati a cena lì. Abbiamo avuto la sorpresa di verificare che i numeri di telefono rilasciati dai clienti erano falsi per il 70%. Abbiamo telefonato in nottata a quei numeri e ci hanno risposto persone che non c’entravano niente con la Campania. Non so se questi comportamenti li possiamo definire più stupidi o più irresponsabili. Sono cose veramente sconcertanti. Quindi, stiamo pensando a un’ordinanza con cui ... Leggi su ilfattoquotidiano

