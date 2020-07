Coronavirus, curva epidemica tende a salire. Speranza: al via sperimentazione su vaccino Reithera (Di venerdì 31 luglio 2020) C'è una tendenza ad aumento dei casi. Quindi è opportuno mantenere misure prevenzione e che resti elevata la consapevolezza della popolazione su Coronavirus. Il report settimanale del ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità Cabina di Regia parla chiaro. Mentre i numeri parlano di una risalita dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 379 (ieri erano stati 386 in più), portando il totale a 247.537 da inizio epidemia. La regione con più positivi registrati nelle ultime 24 ore è il Veneto con 117 nuovi casi, 77 in Lombardia, 36 in Emilia Romagna, 21 in Piemonte e 21 in Lazio. Una sola regione senza nuovi contagiati, la Valle d'Aosta. Le vittime sono 9 (ieri erano state 3). I tamponi effettuati sono stati 68.444, in ulteriore aumento di quasi 7 mila ... Leggi su ilfogliettone

