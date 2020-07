Coronavirus, Crisanti: “Vanno tutelati anche gli interessi economici, ma se si spinge troppo si ottiene l’effetto contrario” (Di venerdì 31 luglio 2020) “E’ necessario che le persone continuino ad usare i dispositivi di protezione e a rispettare il distanziamento. Non bisogna agitarsi, perché è giusto vivere un periodo di rilassamento dopo le difficoltà del lockdown, ma la vigilanza va mantenuta“. E’ necessario però “anche essere più realisti anche dal punto di vista degli interessi economici. Vanno tutelati ma con attenzione. Pensiamo agli operatori turistici della Catalogna, che hanno spinto per riaprire tutto. Sono contenti adesso? Non credo, visto che hanno dovuto richiedere. Gli interessi economici sono legittimi ma se si spinge troppo su quel tasto si ottiene un effetto contrario“: lo ha ... Leggi su meteoweb.eu

