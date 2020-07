Coronavirus, contagi di nuovo in aumento, rinvio apertura discoteche (Di venerdì 31 luglio 2020) Il governo ha deciso di mettere in stand-by le riaperture delle discoteche e dei locali al chiuso. Il Bel Paese vuole evitare un nuovo incremento di contagi da Coronavirus come quelli verificatisi in Spagna Fonte PixabayLa situazione Coronavirus non accenna a migliorare. Da diversi i giorni non si registrano cali nel numero di nuovi contagi. Solo nella giornata di giovedì 30 luglio ci sono stati 386 nuovi casi (di cui 112 in Veneto e 88 in Lombardia). Quasi 100 nuovi contagiati in più rispetto al giorno precedente. Per questo motivo il governo e il Comitato tecnico scientifico stanno valutando sul da farsi. Dunque per almeno altri giorni resterà in vigore il decreto di luglio che prevede l’obbligo di mascherina nei luoghi ... Leggi su chenews

Agenzia_Ansa : #Coronavirus i contagi salgono ancora in Italia, +386. Tre le nuove vittime #ANSA - Corriere : «Il Covid non esiste». Organizza un party con la famiglia: 14 contagi, muore la suocera - fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - felice7feliz : RT @ultimenotizie: La governatrice di #Tokyo, Yuriko Koike, ha avvertito che la capitale potrebbe dichiarare lo stato di emergenza se la si… - EmeiMarkus : Girerei questo articolo al dott. @TarroGiulio visto che si fa riferimento al virus sinciziale. -