Coronavirus, Catalogna: revocato l’obbligo di chiusura entro la mezzanotte per bar e ristoranti (Di venerdì 31 luglio 2020) Niente più chiusura a mezzanotte per i bar e i ristoranti della Catalogna. La Corte Superiore di Giustizia della regione autonoma -che è il più alto organo e ultima istanza giudiziaria della magistratura spagnola in Catalogna – ha revocato l’obbligo di rispettare il limite orario imposto per due settimane dalla Generalitat nei giorni scorsi a seguito dell’aumento dei contagi, più di mille solo nell’ultima giornata. I giudici hanno così accolto il ricorso della Federazione catalana che raduna i locali notturni (Fecasarm) che giudicava il provvedimento una “violazione della libertà d’impresa”, nonostante siano proprio i luoghi della movida quelli dove si concentrano i focolai delle ultime settimane. A ... Leggi su ilfattoquotidiano

