Coronavirus | buoni risultati sull’uomo di un vaccino sviluppato in Australia

(Teleborsa) – Segnali di speranza arrivano dall'Australia sul fronte del vaccino contro il Covid-19. Sono infatti risultati positivi i primi test sull'uomo del vaccino Covax 19 contro il nuovo Coronavirus. Nella fase 1 di sperimentazione ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta immunitaria. Il vaccino è stato sviluppato dall'Università Flinders di Adelaide ed è il primo fra i candidati vaccini in via di sviluppo in Australia a superare le sperimentazioni di fase 1. Il vaccino è stato somministrato questo mese a 40 volontari sani, nessuno dei quali ha riportato effetti collaterali significativi o febbre.

TRENTO. Dopo una settimana molto difficile con decine di nuovi positivi trovati sul territorio, anche se per lo più legati al focolaio di Rovereto della Bartolini, in Trentino gli ultimi due giorni si ...

Bollore': +17% a 174 mln utile netto I semestre, -1% ricavi a 11,61 mld

Bollore' Logistics e' una societa' di trasporto merci per via aerea e nella fase piu' pesante della crisi di Covid-19 ha trasportato soprattutto dispositivi ... avuto un aumento dei ricavi del 3% ...

