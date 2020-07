Coronavirus: Brasile ha superato i 2,6 milioni di casi (Di venerdì 31 luglio 2020) ANSA, - BRASILIA, 31 LUG - Il Brasile ha superato i 2,6 milioni di casi di Coronavirus, mentre la corsa alla produzione del vaccino continua nello stato di San Paolo. Secondo l'ultimo bilancio ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Italia : 'Bolsonaro non è stato positivo al Covid-19'. Il sospetto dell'ex presidente Lula - repubblica : Coronavirus nel mondo: il Brasile supera le 91 mila vittime, nuove restrizioni in parte della Gran Bretagna - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: 'Bolsonaro non è stato positivo al Covid-19'. Il sospetto dell'ex presidente Lula - PASQUALEDANIEL2 : #Coronavirus, #Bolsonaro dopo il #Covid: “Ho la muffa nei polmoni”. E ... la testa tra i coglioni. #pasdan #Brasil #brasile -