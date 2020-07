Coronavirus, Bolsonaro dopo il Covid: “Ho la muffa nei polmoni”. E sua moglie è positiva (Di venerdì 31 luglio 2020) Si è presentato in diretta, in una trasmissione della tv brasiliana, e ha scherzato sul suo stato di salute dopo tre settimane di tamponi positivi al Covid-19. Libero da Sars-Cov-2 solo da sei giorni, il presidente Jair Bolsonaro ha detto che sta assumendo antibiotici per un’infezione che lo ha fatto sentire debole e ha poi scherzato sul fatto di avere “muffa” nei suoi polmoni “dopo 20 giorni al chiuso”. “Ho appena fatto un esame del sangue. Ieri mi sentivo un po’ debole – ha detto -. Hanno anche trovato un po’ di infezione“, ha spiegato, senza fornire ulteriori dettagli. Intanto ieri sua moglie Michelle è risultata positiva. Bolsonaro, anche se è stato contagiato, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano

