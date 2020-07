Coronavirus, bollettino del 31 luglio: 9 morti (in totale 35.141), 12,422 positivi, 199.974 guariti (Di venerdì 31 luglio 2020) A salire in maniera significativa (+230) sono invece coloro che si trovano in isolamento domiciliare: il dato complessivo segna quota 11.665. In crescita pure i guariti: ad oggi sono 199.974, numero superiore rispetto ai 199.796 segnati ieri. Infine i tamponi processati sono stati 68.444, anche questo dato in crescita Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus in Sicilia, altri 16 casi. Undici sono migranti

Altri sedici casi di Coronavirus in Sicilia, 11 di questi sono migranti, oggi 31 luglio. In calo rispetto ai 39 di ieri, ma sempre in doppia cifra come avviene ormai da qualche giorno. Emerge dal ...

Coronavirus, 379 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il trend in crescita, si registra oggi un lieve calo nei nuovi positivi al Covid. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 379 i nuovi positivi, poco meno dei 386 ...

