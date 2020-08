Coronavirus, bollettino 31 luglio 2020: 379 nuovi casi e 9 morti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia conferma il trend al rialzo già registrato nei giorni scorsi, con 379 nuovi positivi rispetto ai 386 accertati nelle 24 ore precedenti. Resta stabile il numero dei decessi, 9 nelle ultime 24 ore, e scendono di 6 unità i ricoveri in terapia intensiva. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 379 nuovi casi (ieri erano 386) - 247.537 casi totali - 9 morti (come ieri) - 35.141 morti in totale - 178 nuovi guariti (ieri erano 765) - 41 persone in terapia intensiva (-6) - 199.974 dimessi e guariti in totale - 12.422 attualmente positivi (in aumento rispetto a ieri, +192) - ... Leggi su blogo

Nuovo bollettino sul contagio da Coronavirus in Italia. Calo dei nuovi positivi, che sono 295 rispetto ai 379 di ieri, anche se con circa 15mila tamponi in meno. Gli attuali positivi sono 12457, mentr ...

“Troppo rischioso” slitta la riapertura delle discoteche

Slitta la riapertura delle discoteche, delle sagre e delle fiere in seguito all’aumento dei nuovi casi di coronavirus. Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza ieri) ...

Nuovo bollettino sul contagio da Coronavirus in Italia. Calo dei nuovi positivi, che sono 295 rispetto ai 379 di ieri, anche se con circa 15mila tamponi in meno. Gli attuali positivi sono 12457, mentr ...Slitta la riapertura delle discoteche, delle sagre e delle fiere in seguito all'aumento dei nuovi casi di coronavirus. Resta così in vigore per altri 10 giorni il Dpcm del 14 luglio (in scadenza ieri) ...