Coronavirus, Bob Sinclar a Gallipoli (con l’ok della prefettura): in migliaia ballano senza distanziamento né mascherine. È polemica (Di venerdì 31 luglio 2020) È polemica dopo il concerto di Bob Sinclar alla discoteca Praja di Gallipoli. L’evento, autorizzato dalla prefettura, ha visto la partecipazione di migliaia di ragazzi, ma a molti non sono sfuggite le immagini della serata, visti anche i numeri in aumento dei contagi. Nei video, condivisi dallo stesso dj sul proprio profilo Instagram, si vedono giovani ballare senza mascherina (la maggior parte) e manca qualsiasi tipo di distanziamento. Il locale era già stato al centro delle polemiche, ricevendo un esposto alla procura e alla prefettura di Lecce, dopo immagini simili circolate nelle scorse settimane. L'articolo Coronavirus, Bob Sinclar a Gallipoli (con l’ok ... Leggi su ilfattoquotidiano

Bob Sinclair è stato protagonista della notte a Gallipoli, in Puglia, di fronte a centinaia di persone che non hanno rispettato le norme di distanziamento sociale. In alcune storie postate sulla sua p ...

