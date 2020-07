Coronavirus, Australia: vaccino testato sull'uomo supera la fase 1 (Di venerdì 31 luglio 2020) SIDNEY, Australia, - Positivi i primi risultati sull'uomo del vaccino Australiano Covax 19 contro il nuovo Coronavirus . Nei test di fase 1 ha dimostrato di essere sicuro e di generare una risposta ... Leggi su corrieredellosport

enzoacunzo : RT @giornalettismo: Positivi i primi risultati sull'uomo del #vaccino australiano Covax 19 contro il #coronavirus. E' sicuro e genera antic… - giornalettismo : Positivi i primi risultati sull'uomo del #vaccino australiano Covax 19 contro il #coronavirus. E' sicuro e genera a… - TechCorsair : RT @SkyTG24: Coronavirus, vaccino Australia: risultati 'positivi' dai primi test sull’uomo - codeghino10 : RT @SkyTG24: Coronavirus, vaccino Australia: risultati 'positivi' dai primi test sull’uomo - Rolfi39 : RT @SkyTG24: Coronavirus, vaccino Australia: risultati 'positivi' dai primi test sull’uomo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Australia

Agenzia ANSA

I casi di coronavirus hanno superato i 17 milioni a livello mondiale: è quanto emerge da un conteggio dell'Afp. Gli Stati Uniti hanno registrato ieri 1.267 decessi per coronavirus in 24 ore, per un to ...Internazionali BNL d’Italia, c’è un problema! Il Comitato Tecnico Scientifico ha respinto le linee guida definite dalla Federtennis per l’ammissione del pubblico in occasione del torneo romano (sposta ...