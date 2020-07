Coronavirus: arrivano le navi per la quarantena dei migranti in Calabria e Sicilia. Il virologo Clementi: “Luoghi ideali per lo sviluppo di epidemie” (Di venerdì 31 luglio 2020) Viminale al lavoro per risolvere le criticità sorte in Sicilia e Calabria per la quarantena dei migranti. Sarebbe finita la gara per una nave di grandi dimensioni, di norma omologata con 1.000 posti letto, anche se in osservanza delle norme anti-Covid sul distanziamento sociale e, in considerazione dell’impiego di uomini dell’equipaggio e personale medico e sanitario, la capienza sarà ridotta a circa 6-700 posti. L’imbarcazione è della “Grandi navi veloci” e una volta terminato l’allestimento dei percorsi interni, sarà destinata alla Sicilia per la quarantena a bordo. Secondo fonti del Ministero dell’Interno, dopo gli esiti dei tamponi, chi risulterà positivo sarà ospitato in ... Leggi su meteoweb.eu

repubblica : Coronavirus, Bill Gates: 'Inutili i test negli Usa: i risultati arrivano troppo tardi' [di JAIME D'ALESSANDRO] [agg… - Mau_Zaccaria : RT @francescatotolo: Secondo i dati confermati da fonti dell'assessorato regionale, ci sarebbero 28 persone positive al #COVID19. Si tratte… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Il fondatore di Microsoft contesta il sistema di controllo applicato nel Paese. - RafTris : RT @giusmo1: Coronavirus, Bill Gates: 'Inutili i test negli Usa: i risultati arrivano troppo tardi' - LaStampa : Il fondatore di Microsoft contesta il sistema di controllo applicato nel Paese. -