Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano le 4,5 milioni di infezioni. La commissione sulla pandemia: “In America è catastrofe sanitaria”. Messico terzo Paese per decessi (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo record di infezioni da Coronavirus dall’inizio di maggio in Spagna, dove la situazione si fa sempre più complicata in special modo in Catalogna, Aragona e comunità di Madrid. Nelle ultime 24 ore, scrive El Pais, si sono registrati 1.525 contagi. Rimane alto anche il numero di casi in Germania, che nell’ultima giornata ne ha contati 870 con 7 decessi, secondo le informazioni fornite dall’Istituto Robert Koch. L’altro Paese europeo che desta preoccupazione è la Romania che anche nell’ultima giornata continua a registrare numeri tra i più alti in tutto il continente: 1.295 i nuovi contagi, in totale 50.866, e 39 i decessi, in tutto 2.343 dall’inizio dell’epidemia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 31 luglio ecco la curva ... ma pesa ancora il cluster del centro di accoglienza migranti nel Trevigiano, che fa segnare al Veneto altri 117 casi. In Sicilia 16 ...

Nell'Ospedale Cotugno di Napoli, prima linea in Campania nella lotta alla pandemia da Covid-19, si sono registarti nelle ultime ore due decessi che portano il totale a 436. Sono morti un 85enne, con ...

