Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano i 4,5 milioni di infezioni. Messico terzo Paese per decessi (Di venerdì 31 luglio 2020) Nuovo record di infezioni da Coronavirus dall’inizio di maggio in Spagna, dove la situazione si fa sempre più complicata in special modo in Catalogna, Aragona e comunità di Madrid. Nelle ultime 24 ore, scrive El Pais, si sono registrati 1.525 contagi. Rimane alto anche il numero di casi in Germania, che nell’ultima giornata ne ha contati 870 con 7 decessi, secondo le informazioni fornite dall’Istituto Robert Koch. L’altro Paese europeo che desta preoccupazione è la Romania che anche nell’ultima giornata continua a registrare numeri tra i più alti in tutto il continente: 1.295 i nuovi contagi, in totale 50.866, e 39 i decessi, in tutto 2.343 dall’inizio dell’epidemia. ... Leggi su ilfattoquotidiano

petergomezblog : Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 386 nuovi casi e altri tre decessi #coronavirus - repubblica : Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' [aggiornamento delle 12:15] - Romana40 : RT @repubblica: Coronavirus, Mattarella: 'Libertà non è fare ammalare gli altri. No alle fake news' [aggiornamento delle 16:03] https://t.c… - Frances71841596 : RT @petergomezblog: Mattarella: “Non possiamo rimuovere la crisi coronavirus. Libertà non è fare ammalare gli altri” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altri Usa, in 24 ore 1.379 morti in Brasile superati i 2,6 miloni di malati ANSA Nuova Europa Coronavirus in Calabria: 4 nuovi contagi, gli attualmente positivi salgono a 97

Sono quattro i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ... uno è stato individuato nell’ambito dei migranti sbarcati a Ferruzzano (LEGGI) mentre gli altri sono i tre ...

Coronavirus, a Firenze fondo di emergenza per la cultura

Un fondo da 300 mila euro (al quale si aggiungeranno altri 20 mila da Publiacqua) come ristoro per le gravi difficoltà economiche patite durante i mesi più duri della pandemia da parte delle tante att ...

Sono quattro i nuovi contagi da coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ... uno è stato individuato nell’ambito dei migranti sbarcati a Ferruzzano (LEGGI) mentre gli altri sono i tre ...Un fondo da 300 mila euro (al quale si aggiungeranno altri 20 mila da Publiacqua) come ristoro per le gravi difficoltà economiche patite durante i mesi più duri della pandemia da parte delle tante att ...