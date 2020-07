Coronavirus, allarme Omceo Roma: “Troppa ‘disinvoltura’, rispettare le regole” (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA – “Sono iniziati nelle stazioni bus di Roma sia i test sierologici che i tamponi, ora aspettiamo l‘arrivo dei tamponi veloci per avere risposte immediate. Bisogna assolutamente fermare i contagi salvaguardando tutti e controllando soprattutto chi viene da fuori”. A dirlo all’agenzia Dire e’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Le stazioni, in particolare quelle dei bus, sono in questo momento tra i luoghi piu’ sensibili, visto che buona parte dei casi che registriamo attualmente sono d’importazione- ha sottolineato Magi– Dobbiamo seguire i focolai e grazie alle Usca lo stiamo facendo, stiamo monitorando tutto il territorio”. Anche perche’ “tutto dipendera’ da questi giorni: quello che vivremo in autunno e’ legato a come ci comporteremo in estate, e devo dire che non ci stiamo comportando benissimo”, ammonisce il presidente dei camici bianchi romani. “I numeri in aumento lo dimostrano: serve equilibrio, anche perche’ non possiamo permetterci il lusso di richiudere tutto quanto”. Leggi su dire

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, l’allarme di Spence: “Niente sarà più come prima” La Stampa Virus Usa, allarme della commissione del Congresso: «Negli Stati Uniti catastrofe sanitaria»

«L'America è nel mezzo di una catastrofe sanitaria». L'allarme coronavirus negli Stati Uniti arriva da James Clyburn, il presidente della commissione speciale del Congresso che indaga sulla risposta ...

"Con crisi e Covid alto rischio aggressioni in autunno", l'allarme dell'Ordine medici di Napoli

"In autunno - dice Scotti - potrebbero sommarsi la ripresa del Covid-19 con l'emergenza sociale ed economica, se non si sceglie immediatamente di ricorrere ai fondi messi a disposizione dall'Europa.

