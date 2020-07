Coronavirus, allarme dell’Iss: “Nuovo boom di casi in 8 regioni” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Coronavirus è lungi dall’essere sconfitto, e a dirlo sono i numeri: l’indice Rt è sopra 1 in 8 regioni. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, senza nuove quarantene bisognerà aspettarsi il peggio. “Persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all’importazione di casi … L'articolo Coronavirus, allarme dell’Iss: “Nuovo boom di casi in 8 regioni” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fattoquotidiano : Salgono oltre i mille al giorno i nuovi contagi di coronavirus in Spagna [LEGGI] #edicola #30luglio - fanpage : L'allarme dell’Organizzazione mondiale della Sanità. - repubblica : Coronavirus, a Bari tutti negativi gli ospiti del Cara: la Prefettura smonta l'allarme di Fitto e Salvini - ViolaXenia : Coronavirus, l’allarme di Spence: “Niente sarà più come prima” - infoitinterno : Gallipoli, tutti ammassati per Bob Sinclar mentre in Europa torna l'allarme coronavirus | VIDEO -

Il Coronavirus è lungi dall’essere sconfitto, e a dirlo sono i numeri: l’indice Rt è sopra 1 in 8 regioni. Secondo l’Istituto superiore di Sanità, senza nuove quarantene bisognerà aspettarsi il peggio ...

Dal Cts arriva un nuovo, preoccupante allarme dopo i dati degli ultimi giorni, che «destano preoccupazione e richiedono la massima attenzione da parte di tutti». Così fonti del Comitato tecnico scien ...