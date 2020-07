Coronavirus: Algeria nella lista dei Paesi a rischio (Di venerdì 31 luglio 2020) Emergenza Covid-19: il ministro Speranza firma l’ordinanza che toglie l’Algeria dalla “white list” e proroga le misure per Romania e Bulgaria Il ministro della Salute, Roberto Speranza, vista l’evoluzione del quadro epidemiologico, ha firmato l’ordinanza con cui si elimina l’Algeria dalla lista di Paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

L'ordinanza, inoltre, elimina l'Algeria dalla lista di Paesi extra Ue i cui cittadini hanno possibilità di accesso in Italia, con obbligo di quarantena, anche senza i comprovati motivi di urgenza.Nella stessa ordinanza che riguarda l’Algeria, il ministro ha inoltre prolungato le misure ... come misura precauzionale per contenere la diffusione del covid-19, misura fortemente criticata in quanto ...