Coronavirus, Aifa: “Ok alla sperimentazione di fase I per il vaccino ReiThera in Italia” (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Agenzia italiana del farmaco Aifa ha autorizzato la sperimentazione di fase I sul vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda biotecnologica italiana ReiThera. Lo studio, che prevede l’arruolamento di 90 volontari sani e sarà condotto all’Istituto nazionale per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e al Centro Ricerche Cliniche Verona, è già stato valutato positivamente dall’Istituto superiore di sanità (Iss) e ha ottenuto il parere favorevole del Comitato etico dell’Inmi Spallanzani. Si tratta – spiegano dall’Aifa – di uno studio di fase I che ha l’obiettivo di valutare la sicurezza e l’immunogenicità del ... Leggi su meteoweb.eu

