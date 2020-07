Coronavirus, 379 nuovi contagi in Italia: il traino dal focolaio veneto. I morti salgono a 9 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il cluster dal centro di accoglienza Casier, nel Trevigiano, che mantiene alti i numeri, seppure in leggera discesa rispetto a ieri. In Piemonte 21 nuovi casi positivi Leggi su ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.422 • Deceduti: 35.141 (+9, +0,03%) • Dimessi/… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 379 i nuovi casi in 24 ore, 9 i morti - Anguill_S_Italy : Venerdì 31 luglio 2020 Coronavirus: da ieri 379 nuovi casi, 9 decessi e 178 persone guarite - stesca80 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus: 379 i nuovi casi in 24 ore, 9 i morti -