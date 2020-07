Coronavirus, 379 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore (Di venerdì 31 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il trend in crescita, si registra oggi un lieve calo nei nuovi positivi al Covid. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 379 i nuovi positivi, poco meno dei 386 conteggiati ieri. La maggior parte dei nuovi contagi arrivano dal Veneto (+117), seguito da Lombardia (77) ed Emilia-Romagna (36). In aumento invece il numero dei decessi: sono 9. Cala di 194 il numero degli attualmente positivi, oggi sono 12.422. Tornano a scendere i ricoverati con sintomi (-32 rispetto a ieri) portando il numero a 716. In discesa pure i ricoverati in terapia intensiva: sono 41, 6 in meno di ieri. A salire in maniera significativa (+230) sono invece coloro che si trovano in isolamento domiciliare: il dato complessivo segna quota 11.665. In crescita pure i guariti: ad oggi sono 199.974, numero superiore rispetto ai ... Leggi su iltempo

