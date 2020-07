Convocati Milan Cagliari: out Joao Pedro e Ragatzu (Di venerdì 31 luglio 2020) Convocati Milan Cagliari: le scelte dell’allenatore Zenga per la sfida di Serie A contro i rossoneri di Pioli Il Cagliari ha diramato la lista dei Convocati per la sfida contro il Milan, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A. Assenti gli infortunati Joao Pedro e Daniele Ragatzu. Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci.Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz.Centrocampisti: Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Delpupo, Landinetti.Attaccanti: Paloschi, Pereiro, Pavoletti, Gagliano, Simeone. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : #MilanAtalanta, i nostri convocati! ?? Here are your Nerazzurri to face Milan! ?? ? #GoAtalantaGo ???? #SerieATIM - Calcio_Casteddu : #MilanCagliari, gli uomini a disposizione di #WalterZenga - CagliariNews24 : ?? I convocati di #Zenga per #MilanCagliari ? #JoaoPedro out per infortunio - sportli26181512 : Convocati Cagliari: le scelte di Zenga per il Milan: Sono da poco ufficiali i convocati di Walter Zenga per la tras… - sportli26181512 : Orsi sul Milan: 'Bisogna dar merito anche a Pioli, oltre che ad Ibra': Fernando Orsi è intervenuto a Radio 24 duran… -