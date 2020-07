“Contro la Meloni atti di bullismo indegno e vigliacco”. Rita Dalla Chiesa è una furia (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Ha fatto molto rumore l’intervento alla Camera di Giorgia Meloni, che mercoledì scorso ha tuonato contro Conte e il governo giallofucsia a causa del prolungamento dello stato d’emergenza: «Siete dei pazzi irresponsabili. Non vi daremo tregua», aveva detto con la sua consueta foga la leader di Fratelli d’Italia. Come già accaduto in passato, gli avversari politici si sono scatenati sulla rete prendendo in giro la Meloni, in alcuni casi con attacchi particolarmente indecenti. Anche il paludato Corriere della Sera, ad esempio, non ha esitato a parlare di meme e video «esilaranti». La vede molto diversamente, però, Rita Dalla Chiesa, che ha difeso a spada tratta la leader di Fratelli d’Italia. Rita ... Leggi su ilprimatonazionale

davidealgebris : Penso sia articolo più importante del 2020 per chi ha cuore Italia, suo futuro e i suoi figli. Obbligo leggerlo. G… - Linkiesta : Non è possibile che l‘Italia sia costretta a scegliere tra i menteccati a cinquestelle, i trucidi di #Salvini e i n… - SlappyGold : RT @IlPrimatoN: La nota conduttrice tv spara ad alzo zero contro le femministe - Max79863712 : RT @IlPrimatoN: La nota conduttrice tv spara ad alzo zero contro le femministe - GianniMarangon : RT @gladiatoremassi: @ritadallachiesa @GiorgiaMeloni Detto da lei signora .@ritadallachiesa difendere la #meloni che ha un partito pieno di… -

Ultime Notizie dalla rete : “Contro Meloni 25 aprile, Meloni a Guccini: "Ci vuole appendere a testa in giù?" Affaritaliani.it