Conte: “L’Atalanta è una realtà consolidata in Italia. Sarà la miglior difesa contro il miglior attacco” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato a Inter TV alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: “Mi auguro che sia una bella partita. Si giocherà a viso aperto, senza calcoli. L’Atalanta è una squadra che è diventata una realtà consolidata in Italia, visto il percorso degli ultimi anni. Inoltre sono ai quarti di Champions League. Ci sarà da soffrire, ma l’obiettivo è quello di far soffrire loro. Io penso sempre che sia giusto avere un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. L’Atalanta ha segnato tantissimi gol, segnano consecutivamente da più di 20 partite, hanno grandi meriti e giocatori di qualità. Noi siamo la miglior difesa e il secondo ... Leggi su alfredopedulla

diegocecati : RT @marifcinter: Conte: 'Noi siamo il secondo attacco e la miglior difesa. Sarà una sfida nella sfida contro l'Atalanta. Ci sarà da soffrir… - fcin1908it : VIDEO / Inter, Conte: 'Annata impegnativa, l'abbiamo sentita tutta' - - EltonTuitStarr : RT @scvglia: La panchina di Eriksen contro una squadra che va a 3000 come l’Atalanta e che ti costringe a difendere basso è giusta, smettet… - _enz29 : RT @scvglia: La panchina di Eriksen contro una squadra che va a 3000 come l’Atalanta e che ti costringe a difendere basso è giusta, smettet… - scvglia : La panchina di Eriksen contro una squadra che va a 3000 come l’Atalanta e che ti costringe a difendere basso è gius… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “L’Atalanta Conti, giornata calda: summit tra Atalanta e agente Pianeta Milan